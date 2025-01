Zazzaroni sicuro: «La Lazio si gioca il posto in Champions, la Roma no. Le rivali saranno queste»

Zazzaroni sicuro sugli obiettivi stagionali della Lazio di Baroni e sulle rivali dei biancocelesti: le parole del giornalista

Ivan Zazzaroni è stato ospite di Tmw Radio. Il noto giornalista ha parlato degli obiettivi della Lazio, allargando il discorso alla lotta per un posto in Champions League. Ecco come ha parlato in vista della corsa all’Europa che conta.

LE PAROLE – «I primi tre posti sono assegnati, il quarto e il quinto se lo giocano Lazio, Milan, Fiorentina, Juventus, la Roma no».