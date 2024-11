Zazzaroni: «La Roma è da ricostruire completamente o rischia la retrocessione»

Le parole di Zazzaroni sulla situazione della Roma. Ecco cosa ha detto

Ivan Zazzaroni ha commentato a Pressing, su Canale 5, il possibile arrivo di Rudi Garcia sulla panchina della Roma

PAROLE– «In questi giorni tutti mi parlano di Mancini, Lampard, Ranieri, Terzic. L’ultima voce che ho sentito però ha qualche fondamento: è l’ipotesi di Rudi Garcia. Secondo me durerebbe come un gatto in tangenziale. Provate a immaginare che significa esordire contro il Napoli di Conte al Maradona. Spero che Rudi Garcia non accetti, se è vero che lo vogliono. La Roma è da ricostruire completamente o rischia la retrocessione ».