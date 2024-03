Zarraga a Dazn: «Eravamo reduci da alcuni risultati non positivi ed era importante dare un segnale»

Zarraga, il match winner della gara rilascia a caldo alcune dichiarazioni commentando ed analizzando la vittoria sulla Lazio

LE PAROLE – «E’ stata una vittoria molto importante, è una gran gioia aver contribuito con la rete che è risultata decisiva. Eravamo reduci da alcuni risultati non positivi, era importante smuovere la classifica con questo segnale. Sicuramente battere avversarie di livello in trasferta dà grosse soddisfazioni, ora serve il salto di qualità e un approccio differente con le squadre che hanno i nostri stessi obiettivi. Dobbiamo tornare a vincere in casa, è importante questo fattore».