Zappacosta nel pre partita: «Abbiamo riacquistato consapevolezza! Contro la Lazio…»

Davide Zappacosta, difensore dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita del match della 25a giornata contro la Lazio di Sarri

Davide Zappacosta, difensore dell’Atalanta, ha parlato nel pre partita del match valido per la 25a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio di Sarri. Le sue parole rilasciato per DAZN:

CONSAPEVOLEZZA – «Sì, abbiamo riacquisito consapevolezza, ma al di là di quello abbiamo capito che ogni partita è importante e siamo un pochino in ritardo, quindi sappiamo che ogni partita per noi è decisiva e cerchiamo di prepararle tutte quante nel migliore dei modi per cercare di vincerle».

CALCIO PROPOSITIVO – «Ma, il mister sicuramente vuole un calcio molto propositivo. Noi siamo sempre stati abituati a proporre gioco, creare occasioni e a giocare per fare tanti gol ed è quello che cerchiamo di fare. Sappiamo che poi ogni partita nasconde le sue insidie, però noi cerchiamo di non snaturarci e proporre gioco come abbiamo sempre fatto».

CONCENTRAZIONE E AMBIENTE – «Questa cosa non ci deve toccare. Dobbiamo solo cercare di essere noi stessi perché sappiamo di affrontare una squadra comunque molto forte e dobbiamo solo essere concentrati, rimanere concentrati sulla partita e cercare di dare il massimo per vincerla».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Dele-Bashiru e i convocati

