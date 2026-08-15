Mercato Lazio, linea low-cost. Si prova a risanare lo strappo con Romagnoli

Mercato Lazio, stop ai grandi investimenti. Si lavora per ricucire il rapporto con Alessio Romagnoli

Le difficoltà economiche legate al bilancio e un budget limitato frenano le ambizioni della Lazio sul campo del calciomercato estivo, costringendo la società a valutare strategie alternative per completare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Con la necessità urgente di puntellare sia il reparto difensivo che l’attacco, la dirigenza biancoceleste riscontra non pochi ostacoli nel reperire liquidità immediata per affondare colpi onerosi. Per quanto concerne la retroguardia, nelle ultime ore sta prendendo clamorosamente quota l’ipotesi di una soluzione interna, mirata a ricucire lo strappo e a reintegrare Alessio Romagnoli all’interno del progetto tecnico della squadra.

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Il contratto di Alessio Romagnoli e la strategia della Lazio

Il difensore centrale, attualmente relegato ai margini della rosa in attesa di definire la propria collocazione professionale e con un contratto in scadenza tra 10 mesi, potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa per lo staff tecnico. Come rivelato dal quotidiano Il Messaggero, un tentativo per ricomporre la frattura tra le parti permetterebbe alla Lazio di rimandare la ricerca di un nuovo centrale a tempi economicamente più favorevoli, evitando un esborso finanziario che le casse del club difficilmente riuscirebbero a sostenere in questo momento delicato.

Le prospettive per Gennaro Gattuso e il futuro di Alessio Romagnoli

Affidarsi nuovamente all’esperienza e alle qualità tecniche di Alessio Romagnoli rappresenterebbe un paracadute importante per Gennaro Gattuso, bisognoso di certezze difensive per affrontare i prossimi impegni ufficiali della stagione. Le prossime ore delle trattative saranno decisive per capire se la mediazione diplomatica della dirigenza porterà alla fumata bianca, ricucendo un rapporto che sembrava ormai irrimediabilmente compromesso e regalando così una soluzione casalinga di altissimo profilo alla retroguardia biancoceleste.