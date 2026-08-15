Lazio, debutto col Mantova. Le idee tattiche di Gattuso per l’undici titolare

Lazio, si accosta il debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova! Chi schiererà in campo Gattuso? Le idee emerse

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato in casa biancoceleste in vista del debutto ufficiale stagionale, con la Lazio attesa dall’impegno casalingo di domani sera contro il Mantova per la competizione tricolore. Gennaro Gattuso deve fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata e diverse defezioni pesanti che obbligano lo staff tecnico a ridisegnare l’assetto tattico della squadra in vista del primo vero test probante dell’annata calcistica.

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L’assenza di Nuno Tavares e le scelte sulla fascia della Lazio

Tra i forfait più pesanti figura senza dubbio quello di Nuno Tavares, costretto ancora ai box a causa di un’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a un consulto medico specialistico in Portogallo. L’esterno non risponderà alla convocazione, spingendo il tecnico a puntare dal primo minuto su Pedraza per presidiare la corsia mancina, con Luca Pellegrini pronto a subentrare a gara in corso. Sulla trequarti e in difesa la situazione d’emergenza impone scelte obbligate, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività.

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La probabile formazione di Gennaro Gattuso tra ballottaggi e recuperi

Per l’esordio ufficiale, il tecnico orienta le proprie scelte sul collaudato modulo 4-3-3 visto all’opera nelle recenti uscite amichevoli estive. Tra i pali agirà Christos Mandas, protetto da una linea difensiva composta da Marusic, Doekhi e Provstgaard al centro, oltre al già citato Pedraza. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Rovella, affiancato dai due interni Dele-Bashiru e Taylor.

Nel reparto offensivo l’unico punto fermo intoccabile sembra essere Zaccagni, mentre sulla fascia destra Cancellieri e Noslin si contendono una maglia da titolare. Al centro dell’attacco, il ballottaggio serrato vede contrapposti Dia e Ratkov. In panchina si registra il prezioso recupero di Przyborek, mentre restano indisponibili elementi come Artistico, Patric e Gigot, oltre a Cataldi e Isaksen, i quali hanno iniziato soltanto adesso a riassaggiare il lavoro parziale con il gruppo.