Zaniolo accostato alla Lazio, il d.g. dell’Udinese: «Sia noi che lui vogliamo trovare un punto d’incontro!»

Zaniolo Lazio, l’Udinese resta avanti nella corsa per l’ex giocatore della Roma come confermato dal direttore generale dei friulani. Le sue parole

Il nome di Nicolò Zaniolo continua a rimanere sullo sfondo del mercato della Lazio, ma la priorità, almeno in questa fase, sembra essere nelle mani dell’Udinese. Il club bianconero sta infatti lavorando per trattenere il giocatore dopo il riscatto dal Galatasaray, con un nodo principale da sciogliere: quello legato all’ingaggio.

Il classe ’99, accostato di recente anche alla Lazio, vorrebbe ridiscutere le condizioni economiche del proprio contratto dopo il cambio di scenario delle ultime settimane. Una richiesta che l’Udinese sta valutando, consapevole dell’importanza tecnica del giocatore e della necessità di trovare un equilibrio per evitare nuove tensioni.

Zaniolo Lazio, Collavino fa chiarezza sul futuro

A fare il punto sulla situazione è stato Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di TV12. Il dirigente bianconero ha confermato l’esistenza di un dialogo aperto tra le parti, sottolineando la volontà comune di arrivare a una soluzione condivisa. Le sue parole: «Stiamo ragionando e parlando, c’è la volontà da entrambe le parti di trovare un punto d’incontro e si sta lavorando proprio in quella direzione».

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Una dichiarazione che lascia intendere come l’Udinese non voglia arrivare a una rottura. Al contrario, la società friulana sta provando a chiudere il caso interno e a blindare un calciatore che può diventare centrale nel progetto tecnico.

Per la Lazio, la situazione resta da monitorare. Angelo Fabiani è al lavoro per ricostruire l’attacco da consegnare a Gennaro Gattuso e un profilo come Zaniolo, per caratteristiche fisiche, tecnica e duttilità offensiva, potrebbe essere compatibile con il nuovo corso biancoceleste.

Tuttavia, al momento, non si può parlare di pista semplice. L’Udinese ha la precedenza, sia perché ha appena riscattato il giocatore dal Galatasaray, sia perché sta già trattando direttamente con il suo entourage per sistemare la questione contrattuale. La Lazio può restare alla finestra, ma un eventuale affondo dipenderebbe da un mancato accordo tra Zaniolo e il club friulano.