Artistico pronto a lasciare la Lazio: l’Hellas Verona accelera, Fabiani vuole massimizzare l’incasso

Gabriele Artistico non rimarrà alla Lazio. E’ pronto un futuro lontano dalla Capitale per il giocatore reduce dall’annata a La Spezia: le novità

Il futuro di Gabriele Artistico sembra sempre più distante dalla Lazio. L’attaccante classe 2002, reduce dall’esperienza allo Spezia, resta tra i profili in uscita nel mercato biancoceleste, ma la società capitolina non ha intenzione di svenderlo. L’obiettivo del club è chiaro: monetizzare il più possibile da una cessione che può diventare utile per finanziare altre operazioni in entrata.

Il centravanti continua ad avere estimatori, soprattutto in Serie B, dove il suo profilo viene considerato interessante per età, struttura fisica e margini di crescita. Dopo il percorso delle ultime stagioni, Artistico è pronto a cercare maggiore continuità e una piazza capace di garantirgli spazio.

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Artistico, Verona in pole per l’attaccante

Tra le squadre più attente alla situazione c’è l’Hellas Verona, che sta facendo sul serio per arrivare a Gabriele Artistico. Il club gialloblù viene considerato, al momento, la società meglio attrezzata dal punto di vista economico per provare ad affondare il colpo e soddisfare le richieste della Lazio.

La concorrenza non manca. Sul giocatore ci sono anche Padova e Avellino, due club interessati a rinforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma già abituato a misurarsi con la B. Tuttavia, l’Hellas Verona sembra avere qualcosa in più in questa fase, soprattutto per capacità di investimento e ambizione tecnica.

Artistico Lazio, valutazione tra 3 e 4 milioni

La Lazio valuta Gabriele Artistico tra i 3 e i 4 milioni di euro. Una cifra significativa, che conferma la volontà del club biancoceleste di non perdere valore su un attaccante ancora giovane e con potenziale. La società capitolina sa che il mercato cadetto può offrire soluzioni concrete, ma vuole aspettare la proposta giusta prima di dare il via libera.

Per Angelo Fabiani, la gestione delle uscite sarà un passaggio importante del mercato estivo. Cedere bene significa liberare spazio, alleggerire la rosa e recuperare risorse da reinvestire nel nuovo corso affidato a Gennaro Gattuso.

La trattativa non è ancora entrata nella fase decisiva, ma tra questa e la prossima settimana potrebbero arrivare i primi contatti concreti tra le parti. L’Hellas Verona resta in vantaggio, mentre Padova e Avellino osservano l’evoluzione del dossier.