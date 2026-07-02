Lazio, è arrivata la giornata del corteo! La piazza si ribella: tutti i dettagli

Lazio, via alla protesta dei tifosi biancocelesti contro l’era targata Lotito! Tutte le tappe e i dettagli emersi

La Lazio si appresta a vivere una delle giornate più delicate e iconiche della sua storia recente. Nel pomeriggio di oggi, 2 luglio 2026, il popolo laziale scende in piazza per quella che viene annunciata come la più grande manifestazione di dissenso mai organizzata da una tifoseria italiana. Il motto che accompagna l’iniziativa è un chiaro richiamo alla storia e all’identità del club: “La libertà è una conquista“. Il corteo si propone di unire migliaia di sostenitori in un abbraccio collettivo che mira a esprimere, in modo netto e inequivocabile, la frattura insanabile tra la piazza e la gestione della società capitolina. LazioNews24 vi racconterà in diretta l’evolversi della protesta.

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Il percorso: si partirà da Ponte Milvio

L’appuntamento è fissato per le 17:30 presso il piazzale Cardinal Consalvi, situato sul lato di Ponte Milvio. Da questo storico snodo, la fiumana umana si muoverà a partire dalle 18:30 in un corteo che attraverserà circa 1,5 chilometri di strada, in un tragitto simbolico che punta dritto verso Piazzale Ankara.

La Festa della Lazialità tra musica e contestazione

Una volta raggiunto Piazzale Ankara, la protesta si trasformerà nella cosiddetta “Festa della Lazialità“. L’area sarà teatro di interventi dal palco, cori incessanti e striscioni contro il presidente Claudio Lotito, con l’intento di ribadire la contrarietà verso la gestione societaria che ha caratterizzato gli ultimi anni. Non mancheranno momenti di aggregazione e spettacolo: tra gli ospiti previsti, infatti, figurano anche personaggi noti legati ai colori biancocelesti come Briga e Tommaso Paradiso, pronti a sostenere la causa dei tifosi. L’intenzione dichiarata dagli organizzatori è quella di superare la soglia dei 20.000 partecipanti, trasformando la protesta in un evento memorabile che possa lasciare un segno indelebile nel panorama del tifo organizzato nazionale.