Comuzzo, la Lazio guarda in casa Fiorentina per il reparto arretrato! Cosa filtra

Comuzzo, è lui il nome che figura nel taccuino del Ds Angelo Fabiani! L’obiettivo è portare innesti di qualità in difesa

Il calciomercato della Lazio sta vivendo una fase di profonda trasformazione in vista della prossima stagione. Con le imminenti uscite di pezzi come Alessio Romagnoli e il probabile addio di Mario Gila, la dirigenza biancoceleste è chiamata a un restyling drastico della propria linea difensiva. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione, emerge prepotentemente il nome di Pietro Comuzzo, giovane centrale di proprietà della Fiorentina. Il difensore friulano, classe 2005, è diventato una delle realtà più interessanti del panorama italiano, attirando su di sé l’interesse di diversi club che vedono in lui un investimento sicuro per il presente e per il futuro.

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La strategia biancoceleste per Pietro Comuzzo

Al momento, l’interesse della Lazio per Pietro Comuzzo si colloca ancora in una fase preliminare. La fattibilità dell’operazione è strettamente vincolata alle dinamiche del mercato in uscita: il club capitolino dovrà prima monetizzare dalle cessioni per poter finanziare nuovi ingressi. L’ostacolo principale resta la volontà della Fiorentina, che considera il ragazzo un patrimonio tecnico importante. La speranza del club di Formello è che i Viola possano aprire alla formula del prestito, soluzione gradita ai capitolini per abbattere i costi immediati dell’operazione, nonostante il giocatore sia legato al club toscano da un contratto fino al 2029.

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Rendimento e statistiche di Pietro Comuzzo

A soli 21 anni, Pietro Comuzzo ha già dimostrato una maturità tattica fuori dal comune. Nella stagione 2025/2026, il centrale ha collezionato ben 27 presenze in Serie A, per un totale di 1694 minuti giocati. Il difensore è partito titolare in 18 occasioni, dimostrando grande affidabilità e mettendo a segno anche un gol. La sua ultima apparizione ufficiale risale al 22 maggio, nel pareggio per 1-1 proprio contro l’Atalanta. La sua capacità di gestire la pressione e l’esperienza già acquisita ai massimi livelli lo rendono un profilo ideale per un tecnico esigente come Gennaro Gattuso, sempre alla ricerca di difensori pronti a garantire solidità e reattività nella propria area di rigore.

Difficoltà e scenari futuri

Nonostante il gradimento tecnico sia evidente, la trattativa resta complessa. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il club biancoceleste si assicurerebbe uno dei migliori prospetti del calcio italiano, capace di dare nuova linfa e prospettiva a un reparto difensivo che, dopo gli addii di Alessio Romagnoli e Mario Gila, dovrà necessariamente essere ricostruito quasi da zero. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il corteggiamento della Lazio si trasformerà in una proposta ufficiale o se il club di Firenze deciderà di blindare ulteriormente il proprio talento.