Provedel Inter, è stallo: Lotito rifiuta la proposta. I nerazzurri virano su Kepa dall’Arsenal

Provedel Inter, doccia fredda: Lotito rispedisce al mittente l’offerta. Idea Kepa dall’Arsenal per rimediare

Il futuro di Ivan Provedel all’Inter è avvolto dall’incertezza. Quella che sembrava essere una trattativa ormai indirizzata verso la chiusura, ha subìto una brusca frenata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha deciso di adottare una linea intransigente, rifiutando seccamente la proposta economica presentata dai nerazzurri!

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La richiesta di Claudio Lotito

Il nodo della trattativa è di natura puramente economica. L’Inter aveva provato ad accelerare le operazioni mettendo sul piatto un’offerta da 3 milioni di euro, cifra ritenuta però non congrua dal patron biancoceleste. Claudio Lotito, infatti, valuta il cartellino dell’estremo difensore almeno 5 milioni di euro. Questa divergenza tra domanda e offerta ha di fatto bloccato il trasferimento, con il numero uno del club laziale che non sembra intenzionato a fare passi indietro, imponendo una condizione rigida per lasciar partire il calciatore.

Kepa Arrizabalaga: il piano B dei nerazzurri

L’atteggiamento di chiusura mostrato dalla Lazio sta spingendo la dirigenza dell’Inter a sondare strade alternative per non restare scoperta tra i pali. La società nerazzurra ha iniziato a guardarsi intorno e, stando alle indiscrezioni, il profilo di Kepa Arrizabalaga è balzato in cima alla lista dei desideri. Il portiere spagnolo, classe 1994, attualmente in forza all’Arsenal dove trova poco spazio, potrebbe rappresentare l’occasione ideale per il mercato estivo. L’ipotesi di un suo approdo a Milano sta prendendo sempre più corpo, con i nerazzurri pronti ad accoglierlo qualora la situazione legata a Ivan Provedel dovesse definitivamente arenarsi.