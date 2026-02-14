Avversari
Zalewski nel post partita: «Grande vittoria in uno stadio complicato. Tornare all’Olimpico è…»
Nicola Zalewski, esterno dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match della 25a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri
Nicola Zalwski, giocatore dell’Atalanta, ha parlato nel post partita del match dello stadio Olimpico giocato contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:
VITTORIA DI CARATTERE – «Sì, sicuramente un messaggio importante, abbiamo fatto una grande vittoria in uno stadio complicato, comunque contro una grande squadra. Sapevamo delle difficoltà che andavamo a trovare, però siamo stati bravi a interpretare la gara, a soffrire nei momenti che c’era da soffrire, a portare a casa i tre punti»
EMOZIONE E GOL – «Sicuramente è sempre bello tornare qui, giocare in questo stadio, soprattutto quando allo stadio viene la tua famiglia, ci sono tante persone che fanno il tifo per te, questo penso che è la cosa più importante. Sì, mi ha ricordato un po’ anno scorso che ho fatto il gol a Torino con la maglia dell’Inter, è un po’ simile comunque sempre rientrando lì da sinistra, giro sul secondo, è stato un bel gol»
MENTALITÀ E OBIETTIVI – «Si guarda soprattutto avanti. Il campionato è lungo, ci aspetteranno partite importanti, difficili. Ci sarà da soffrire, ma da guadagnare tanti punti».
