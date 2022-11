Zaccagni-Zaniolo, il derby si decide sugli esterni. E Mancini osserva

Mattia Zaccagni e Nicolò Zaniolo si candidano ad essere i protagonisti del derby di Roma. Mancini li tiene d’occhio in ottica Nazionale

Quella tra Zaniolo e Zacccagni promette di essere la sfida nella sfida all’interno di un derby che promette scintille e grande agonismo in una gara che vale tantissimo per l’alta classifica e per la rincorsa Champions delle due squadre.

Zaccagni, come riferito dal Corriere dello Sport, ha stabilito il proprio record personale di segnature in campionato, 5, e sogna di migliorare ulteriormente il bottino con Sarri che gli chiede di arrivare in doppia cifra. Zaniolo dal canto suo non ha mai segnato nel derby. Mancini, probabilmente da lontano (all’Olimpico ci sarà un suo osservatore) li studierà attentamente. Li ha perdonati per i comportamenti poco maturi avuti in passato ed è pronto a prenderli in considerazione per i prossimi impegni.