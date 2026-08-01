Zaccagni dopo Lazio Avellino: «Tra di noi c’è buon umore, ma dobbiamo isolarci da quello che succede fuori!»

Mattia Zaccagni, attaccante e capitano della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’amichevole vinta contro l’Avellino al Fersini di Formello

La Lazio prosegue il proprio percorso di avvicinamento alla nuova stagione e trova indicazioni positive dalla gara amichevole vinta contro l’Avellino. Al termine del test, Mattia Zaccagni ha analizzato il momento della formazione biancoceleste ai microfoni dei canali ufficiali del club, soffermandosi sul lavoro svolto durante il ritiro, sulla condizione atletica e sul clima all’interno dello spogliatoio.

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Il capitano ha sottolineato l’importanza delle amichevoli estive per ritrovare progressivamente il ritmo partita, pur evidenziando come i carichi della preparazione continuino a pesare sulle gambe dei giocatori. Nelle parole di Zaccagni emerge comunque soddisfazione per l’atteggiamento mostrato dal gruppo e per la serenità con cui la squadra sta affrontando questa fase.

L’AMICHEVOLE – «Sempre importante giocare queste amichevoli per provare a trovare il ritmo gara. Quello è l’obiettivo, poi le gambe ancora non vanno perché siamo appesantiti dal ritiro. Ma siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, stiamo lavorando in serenità. Domani sera abbiamo un altro test, poi ci sarà tutta la settimana».

RITIRO E SQUADRA – «Siamo partiti con un tempo a testa, poi logicamente aumenti i minuti per arrivare al ritmo gara. Ma sono contento perché è stato un ritiro tosto ma con i ragazzi che sono contenti e c’è un bell’ambiente».

SITUAZIONE AMBIENTALE – «La squadra al momento sta bene, sta lavorando benissimo. Siamo abbastanza sereni, ci dobbiamo un po’ isolare da quanto sta succedendo fuori. La situazione non piace a nessuno purtroppo, ma va rispettata e dobbiamo dare il 100% ogni volta che scendiamo in campo».

La vittoria contro l’Avellino diventa così un passaggio utile soprattutto sul piano atletico e mentale. Per Mattia Zaccagni, il percorso è ancora lungo, ma l’ambiente positivo e la disponibilità dei giocatori rappresentano basi importanti sulle quali continuare a costruire.