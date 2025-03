Zaccagni a LSC, le parole del capitano a fine partita

Zaccagni, il capitano biancoceleste rilascia alcune dichiarazioni a caldo dove esterna la sua gioia per il passaggio ai quarti di finale

Ai microfoni di LSC ha parlato alla fine della partita della Lazio con il Viktoria Plzen, Zaccagni il quale esterna la sua gioia per il pass ai quarti. Di seguito le parole del capitano biancoceleste

PAROLE – Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Il Viktoria Plzen è una squadra fisica, intensa. Siamo stati bravi a reagire e l’abbiamo ripresa. Fallo all’inizio? Non l’ho rivisto, ma le sensazioni erano per il rosso. Nell’intervallo l’arbitro mi ha detto che era un intervento soft. È stata una serata bellissima, il tifo è stato incredibile, i tifosi sono stati il nostro uomo in più. In questi momenti loro ci danno una grandissima mano, quando le gambe non vanno più

Romagnoli prima punta? Ale ci sta dando una grande mano dalle palle inattive (ride, ndr). Questa è una grandissima squadra e un grande gruppo. Bodo Glimt? Sarà un campo difficile, però noi adesso pensiamo a domenica che è più importante