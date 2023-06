Zaccagni no stop, l’arciere anche in vacanza si allena in vista del ritiro

Zaccagni, l’arciere in attesa di riprendere le attività con la Lazio si allena da solo per non farsi trovare impreparato

Ci siamo ancora pochi giorni, e la Lazio di Sarri si ritroverà per preparare la nuova stagione che concerne con il ritorno dei biancocelesti in Champions. Uno dei protagonisti di questa nuova annata sarà Zaccagni, il quale in attesa di riprendere gli allenamenti agli ordini del comandante si allena in vacanza da solo dopo la splendida luna di miele con la sua Chiara, come dimostra il video pubblicato su Instagram