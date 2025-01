Zaccagni Lazio, i quotidiani lo premiano dopo la Real Sociedad: «Irrinunciabile, va tenuto a tutti i cosi». I commenti e i suoi voti

Zaccagni Lazio, i quotidiani lo premiano dopo la prestazione offerta in Europa League contro la Real Sociedad: i suoi voti

Tra i migliori in campo della vittoria della Lazio sulla Real Sociedad in Europa League c’è anche Mattia Zaccagni. Autore di un gol contro i baschi, il numero 10 ha trascinato i suoi compagni ad un successo fondamentale.

Questo il commento de Il Messaggero quest’oggi, dopo il 7.5 in pagella: «Già a segno a Verona, colpisce anche in Europa contro la Real Sociedad: capitano irrinunciabile, va tenuto a tutti i costi anche se non ci sono soldi per fare mercato. Un giallo assurdo chiude la sua partita, anche per lui squalifica in arrivo. E’ diventato un collezionista».