Zaccagni Lazio, pochi strappi e giocate, poi cala anche lui: ma tanto basta per essere tra i migliori – Pagelle

Zaccagni Lazio, le pagelle del capitano biancoceleste nel pareggio dei biancocelesti contro il Venezia: ecco i giudizi sui principali quotidiani

Mattia Zaccagni è tra i migliori in campo in Venezia Lazio, in una gara in cui anche il capitano biancoceleste ha dato dei segni di stanchezza, specie nella seconda parte della ripresa (dove prende il solito giallo evitabile), ma per una buona ora di gioco illumina con le sue aperture e i movimenti ad accentrarsi, servendo a Dia una palla che l’attaccante spreca malamente. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Straordinaria l’azione con cui regala a Dia la più comoda delle palle-gol. Uno dei pochi, se non l’unico a stare sul pezzo».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Straordinaria l’azione con cui regala a Dia la più comoda delle palle-gol. Uno dei pochi, se non l’unico a stare sul pezzo».

TUTTOSPORT 6.5 – «Il migliore. Con un guizzo ha inventato per Dia, ma ha trovato poca collaborazione».

IL MESSAGGERO 6 – «Regala a Dia la palla della partita: bastava toccarla per metterla dentro e questo è un merito del capitano che con altri due “strappi” crea la fase offensiva per compagni che non sono all’altezza. Solito giallo inevitabile per una scivolata su un avversario».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «L’assist sontuoso non basta. Il capitano è stanco e in questa Lazio senza capo né coda finisce per smarrirsi anche lui. Non solo nella ripresa non trova la giocata, ma perde anche molti palloni».