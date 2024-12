Zaccagni Lazio, il capitano divide i giornali dopo la gara con il Lecce: non tutti lo promuovono! Le pagelle

Zaccagni Lazio, la prestazione offerta dal capitano contro il Lecce divide i giornali sulle sue pagelle: i voti del giorno dopo per lui

Non una gara facilissima quella di Lecce per Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio ha giocato la sua solita partita di sacrificio, ma con qualche imprecisione di troppo invece in fase offensiva.

Tra alti e bassi, i giornali sportivi oggi in edicola non lo promuovono pienamente. In alcuni casi si va anche al di sotto della sufficienza, con un messaggio chiaro: può e deve dare di più.