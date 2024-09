Zaccagni Lazio, contro il Verona ha un OBIETTIVO: vuole riscattarsi dopo quella DELUSIONE

Zaccagni Lazio, il capitano biancoceleste è pronto e ha voglia di riscatto dopo la recente delusione a cominciare dal Verona

La Lazio domani scende in campo contro il Verona e conterà molto su Mattia Zaccagni: il capitano, ex della sfida con gli scaligeri, è pronto a confermarsi come centrale nella squadra di Baroni, specie in una sfida in cui ci si aspetta un avversario chiudo e che concede pochi spazi, e quindi da scardinare con la sua qualità tecnica.

Come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, il capitano biancoceleste vuole sfruttare le prossime partite anche per convincere Spalletti: è rimasto infatti deluso dallo scarso minutaggio nelle ultime uscite della Nazionale, con una decina di minuti in totale sulle due partite.