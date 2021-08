Zaccagni Lazio, arrivano conferme: contatti tra le parti

Quella di Zaccagni sembrerebbe essere più di un’idea in casa Lazio: ci sarebbero stati contatti tra le parti

Kostic resta sembra il favorito, ma la candidatura di Zaccagni starebbe prendendo quota. Può essere riassunta così la caccia all’esterno in casa Lazio. La pista del giocatore del Verona, come raccontato da Il Corriere dello Sport, sarebbe diventata sempre più concreta nella giornata di ieri.

Ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti, con Tare che avrebbe contatto l’entourage del calciatore, che tra l’altro andrà in scadenza con il Verona nel 2022. Ed è per questo che i veneti aspetterebbero una chiamata dal club biancoceleste e potrebbero non andare oltre i 15 milioni. Insomma, un’occasione d’oro, considerando anche la duttilità del 26enne. Ala, trequartista e interno di centrocampo: questi i ruoli che può ricoprire. Per di più è italiano e questo aiuterebbe nella compilazione delle liste. Insomma, molto più di un’idea.