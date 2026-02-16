Zaccagni, incontro con Gattuso e rassicurazioni arrivate! Ecco cosa filtra

Zaccagni, il colloquio con Gattuso riaccende le speranze: il capitano vuole tornare contro il Cagliari e convincere l’Italia in vista dei playoff Mondiali

Il conto alla rovescia è iniziato. Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e riferimento tecnico della squadra di Maurizio Sarri, è sempre più vicino al rientro dopo quasi un mese di stop per infortunio. Una notizia che può cambiare gli equilibri in casa biancoceleste e che accende l’entusiasmo anche in chiave Nazionale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, negli ultimi giorni il commissario tecnico dell’Italia Gennaro Gattuso ha incontrato diversi calciatori convocabili in vista dei playoff Mondiali di marzo. Tra le tappe del suo tour internazionale, il ct si è fermato anche nella Capitale per un confronto diretto con i giocatori di Roma e Lazio; tra questi anche Zaccagni.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Tavares e Noslin! Le parole di Provstgaard

Zaccagni, il rientro contro il Cagliari è l’obiettivo dichiarato

Il numero 20 biancoceleste rappresenta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Sarri. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime settimane, soprattutto per la capacità di creare superiorità numerica e incidere negli ultimi metri.

Come riferito dal quotidiano romano, lo stesso Zaccagni avrebbe rassicurato Gattuso sulle proprie condizioni, spiegando di voler essere disponibile contro i rossoblù. Un segnale chiaro, sia alla Lazio sia alla Nazionale: il capitano vuole tornare protagonista.

Zaccagni Lazio, prudenza prima del ritorno in gruppo

Nonostante l’ottimismo, lo staff medico biancoceleste mantiene alta l’attenzione. Prima del rientro definitivo sarà necessario scongiurare qualsiasi rischio di ricaduta. Solo dopo aver completato l’iter di recupero senza intoppi, Zaccagni potrà tornare ad allenarsi stabilmente con il gruppo.

Il suo rientro sarebbe una notizia cruciale in vista di un periodo decisivo tra campionato e ambizioni europee. E allo stesso tempo rappresenterebbe un segnale importante per Gattuso, che sta valutando attentamente ogni profilo in vista degli spareggi mondiali. La Lazio attende il suo leader, l’Italia osserva: il ritorno è vicino.