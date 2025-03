Zaccagni a DAZN: «Chiediamo scusa ai tifosi per oggi»

Zaccagni a DAZN: «Chiediamo scusa ai tifosi per quello visto oggi. Tante partite? Deve essere un orgoglio, non un alibi». Le parole del capitano

Zaccagni è intervenuto a DAZN dopo la sfida tra Bologna e Lazio. Le sue parole.

SCUSE – «Insieme di tante cose, purtroppo prestazione pessima, non all’altezza. Abbiamo affrontato una grande squadra, in salute. Non dobbiamo cercare alibi, deve essere un orgoglio per noi giocare ogni tre giorni. Dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi per quello che si è visto oggi»

NAZIONALE – «Ritorno in Nazionale? Sono molto felice, vestire la maglia della Nazionale è sempre un grande orgoglio, quindi sono molto contento»

CONDIZIONE – «Sentite di aver bisogno di tirare il fiato? È normale giocando tante partite che la stanchezza venga fuori. Ma le grande squadre e i grandi calciatori devono saperlo fare. Non tutte le partite riesci a giocare al 100%, in quelle situazioni devi dimostrare di essere squadra»

CASTELLANOS – «Taty per noi è un giocatore importante, però penso che sulla prestazione di oggi penso sia inutile andare sui singoli. È stata una prestazione pessima di tutta la squadra, ce ne prendiamo la responsabilità. Ora arriva la sosta, dobbiamo cercare di recuperare le forze e ripartire subito alla ripresa»