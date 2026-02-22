Zaccagni non incide, ma dà tutto per 85 minuti! Sarri non può farne a meno

Mattia Zaccagni deve ritrovare la condizione ottimale come visto nella partita di ieri con i Cagliari: l’attaccante della Lazio al lavoro per tornare decisivo

Mattia Zaccagni è tornato a disposizione di Maurizio Sarri nella sfida tra Lazio e Cagliari giocata all’Unipol Domus. Dopo aver superato un infortunio al muscolo obliquo che lo aveva messo ko per diverse settimane, l’attaccante biancoceleste ha risposto presente, anche se non al 100% della sua condizione fisica.

La scelta di Sarri di schierarlo per 85 minuti dimostra la fiducia riposta nel calciatore, sebbene Zaccagni stesso abbia ammesso nel post partita di non avere ancora il ritmo gara ottimale.

Un rientro tra alti e bassi

Zaccagni ha avuto una prestazione contrastante, ma comunque positiva. Nonostante le difficoltà nel ritrovare il ritmo partita, il giocatore della Lazio ha mostrato sprazzi di qualità. In particolare, sulla fascia sinistra, è riuscito a creare superiorità numerica in due occasioni, dando il suo contributo alla manovra offensiva.

Nonostante la sua condizione fisica lontana dal top, ha messo in difficoltà la difesa del Cagliari, dimostrando che il suo apporto alla squadra è ancora fondamentale.

Sarri punta su Zaccagni per il finale di stagione

La prestazione di Zaccagni è stata un passo importante nel suo recupero, e con il prosieguo della stagione, Maurizio Sarri spera di vederlo tornare al massimo della forma. Il giocatore ha ammesso di avere ancora del lavoro da fare, ma la sua presenza in campo è stata determinante per il gioco offensivo della Lazio.