Zaccagni fa ben sperare Sarri! La seduta di oggi a Formello sarà decisiva

4 ore ago

As Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni sta recuperando completamente dopo la lesione muscolare all’addome che l’ha tenuto ai box nelle ultime settimane

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, si prepara a riaccogliere Mattia Zaccagni, in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari. L’attaccante biancoceleste è pronto a tornare in gruppo dopo un periodo di recupero, con l’obiettivo di essere convocato per la partita che si terrà sabato sera alle 20:45.

L’ex giocatore dell’Hellas Verona si unirà ai compagni di squadra nella sessione di allenamento odierna, e con un buon lavoro tra oggi e domani dovrebbe essere disponibile per la gara.

Il rientro di Zaccagni: un’opportunità in vista di Torino e Coppa Italia

Nonostante la convocazione per il match contro il Cagliari sia praticamente certa, è improbabile che Zaccagni parta dal primo minuto. Sarri sembra preferire la cautela, visto il rientro dopo il problema fisico.

Ultimissime Lazio LIVE: si rivede capitan Zaccagni! Disponibile per la sfida con il Cagliari

L’obiettivo principale del club è recuperare Zaccagni al 100% per gli impegni più impegnativi che seguiranno, in particolare per la trasferta contro il Torino e, soprattutto, per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Le aspettative per il futuro: Zaccagni protagonista per la Lazio

Il rientro di Mattia Zaccagni rappresenta una boccata d’aria fresca per Sarri, che potrà così disporre di un altro elemento di qualità per l’attacco. La Lazio ha bisogno di mantenere alta la competitività in campionato, dove la corsa verso le posizioni europee è serrata, ma anche di una presenza forte in Coppa Italia, la quale sembra ora prioritaria per provare l’accesso all’Europa!

Ultimissime Lazio LIVE: si rivede capitan Zaccagni! Disponibile per la sfida con il Cagliari

