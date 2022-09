Zaccagni a caccia del gol dell’ex: l’esterno deve sfatare un tabu

La partita tra Lazio e Verona, in programma oggi alle 18, sarà inevitabilmente quella di Mattia Zaccagni: l’esterno cerca il gol dell’ex

Per Mattia Zaccagni quella di oggi tra Lazio e Verona non sarà, inevitabilmente, una gara normale. L’esterno è il grande ex della sfida e, come riportato dalle statistiche di Lega Serie A, cercherà di sfatare un tabu.

Zaccagni infatti ha disputato 81 partite con la maglia dell’Hellas Verona in Serie A,

realizzando nove reti: il giocatore della Lazio ha segnato nella sua ultima partita di campionato e non trova il gol per due gare di fila nella competizione da dicembre 2021.