Yazici, dopo Parma salta anche l’amichevole con il Verona

Il centrocampista è da tempo nel mirino dei biancocelesti

Le acque sono calme in casa Lazio, ancora nulla è deciso ma tutti attendo che si concretizzi la situazione riguardante Milinkovic-Savic. I biancocelesti infatti si muoveranno sul mercato in entrata solo dopo aver venduto il serbo. Sul sostituto sembrano non esserci più dubbi: Yazici piace al ds Tare e la realtà è che contro pronostico potrebbe arrivare anche a prescindere dalle sorti del sergente.

Il giocatore del Trabzonspor intanto è in ritiro in Austria con il club ma anche oggi, dopo non aver preso parte all’amichevole contro il Parma, non è sceso in campo nel match contro il Verona. Che sia questo un doppio indizio di mercato?