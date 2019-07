LIVE Calciomercato Lazio – Badelj verso la conferma, Fiorentina su Patric. Stallo United-Milinkovic. Il Catanzaro su Adamonis

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 29 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

La Lazio si muove per quanto riguarda il calciomercato e non è detto che non possano arrivare delle sorprese da qui fino alla chiusura il 2 settembre. L’ago della bilancia rimane sempre Milinkovic-Savic. Questa sarà la settimana decisiva per il trasferimento del serbo allo United, vista anche la chiusura del mercato inglese che è prevista per l’8 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Il terzo portiere della Lazio per la stagione 2019/2020 sarà ancora Guido Guerrieri (qui la notizia). Si prospetta dunque un altro anno in prestito per Marius Adamonis, richiesto dal Catanzaro, squadra che milita nel girone C di Serie C.

Badelj – Potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda l’ex Fiorentina. Mister Inzaghi infatti vorrebbe trattenerlo e durante il ritiro di Auronzo ha parlato molto con lui cercando di convincerlo a rimanere alla Lazio. (QUI l’articolo completo).

Patric – Per quanto riguarda il mercato in uscita invece proprio la Fiorentina sembra aver messo gli occhi su Patric. Nulla di concreto, per ora solo un interesse. (QUI i dettagli).

Boateng – I biancocelesti starebbero sondando il terreno anche per due centrocampisti: Mehdi Bourabia e Kevin Prince Boateng. Il primo ha collezionato 32 presenze nel Sassuolo, il secondo è appena tornato da Barcellona e si può liberare per appena un milione di euro. (QUI per saperne di più).