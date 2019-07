Waldschmidt: «Non penso al futuro, ora sono in vacanza»

Il tedesco è uno dei nomi che vengono accostati alla Lazio per l’attacco

E’ stato una delle sorprese di questo Europeo che si è appena concluso con la vittoria della Spagna che ha battuto in finale proprio la Germania di Luca Waldschmidt. Il tedesco è il capocannoniere della manifestazione grazie al gol all’esordio contro la Danimarca, i tre rifilati alla Serbia, la rete all’Austria e la doppietta contro la Romania. L’unica gara in cui non ha segnato è stata proprio la finale.

La Lazio ha messo gli occhi sul talento tedesco vista la necessità di trovare un vice Immobile ma ora potrebbe dover fare i conti con la concorrenza e anche la lievitazione del suo cartellino. Intanto Waldschmidt si gode le vacanze come riportano i media tedeschi: «Per me è un onore esser stato il miglior marcatore, non capita tutti i giorni di segnare sette gol in un Europeo. Al futuro non ho ancora pensato, sto bene al Friburgo. Ora sono in vacanza e non sto pensando al calcio».