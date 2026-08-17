I voti dei quotidiani dopo Lazio Mantova: bocciatura pesante per la squadra Gattuso dopo l’eliminazione

I voti dei quotidiani dopo Lazio Mantova non fanno prigionieri: Dele-Bashiru è tra i pochi a salvarsi nella disfatta dell’Olimpico contro i virgiliani

La Lazio stecca la prima uscita ufficiale della stagione e viene eliminata dalla Coppa Italia al primo turno dopo il 0-2 contro il Mantova. Una prestazione negativa, soprattutto per approccio e gestione della gara, che ha portato a giudizi molto severi da parte dei principali quotidiani sportivi. La squadra di Gennaro Gattuso paga una serata complicata in quasi tutti i reparti, con Dele-Bashiru tra i pochi a raccogliere valutazioni positive.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze stampa di Gattuso e Romagnoli e le parole di Zaccagni

Le pagelle della Lazio

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 4; Marusic 4, Doekhi 4, Provstgaard 4, Pedraza 4.5 (dal 64’ Pellegrini 4); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5), Rovella 5 (dal 77’ Belahyane 5), Taylor 4; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin 4), Dia 4 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5. Gattuso 5.

IL CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 5.5; Marusic 5, Doekhi 4.5, Provstgaard, Pedraza 5.5 (dal 64’ Pellegrini 4.5); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 5.5), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane sv), Taylor 5; Cancellieri 4 (dal 77’ Noslin sv), Dia 4.5 (dal 70’ Ratkov 5.5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.5.

TUTTOSPORT – Mandas 6; Marusic 6, Doekhi 6, Provstgaard 6, Pedraza 6 (dal 64’ Pellegrini 6); Dele-Bashiru 6.5 (dal 70’ Frattesi 6), Rovella 5.5 (dal 77’ Belahyane 5.5), Taylor 5; Cancellieri 5 (dal 77’ Noslin 5.5), Dia 5.5 (dal 70’ Ratkov 5), Zaccagni 5.5. Gattuso 5.