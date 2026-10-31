Lazio Primavera, tris al Sassuolo e vittoria ritrovata! Ferrante, Eone e Gatto trascinano Punzi al successo

I biancocelesti superano il Sassuolo per 3-1 nella nona giornata di campionato: decidono le reti di Ferrante, Eone e Gatto. Seconda vittoria consecutiva tra Coppa Italia e Primavera 1 per la squadra di Francesco Punzi

La Lazio Primavera ritrova il sorriso anche in campionato e conquista una vittoria importante contro il Sassuolo. La formazione allenata da Francesco Punzi si impone per 3-1 allo stadio Mirko Fersini di Formello, nella nona giornata del campionato Primavera 1 2026/2027, dando continuità al successo ottenuto in settimana contro il Südtirol in Coppa Italia. A decidere la sfida sono le reti di Ferrante, Eone e Gatto, protagonisti di una prestazione convincente caratterizzata da ripartenze veloci e buone giocate individuali. Una risposta importante dopo i pareggi contro Inter e Atalanta, che avevano rallentato il percorso dei biancocelesti nelle ultime giornate.

Ferrante sblocca la partita: Eone firma il raddoppio

La Lazio Primavera parte con grande determinazione, cercando immediatamente di mettere in difficoltà la difesa del Sassuolo. Al 6′ Eone prova a rendersi pericoloso con una buona iniziativa personale in area, mentre un minuto più tardi Serra si libera della marcatura e conclude senza trovare lo specchio della porta. I biancocelesti continuano a spingere e al 13′ sfiorano il vantaggio con Ferrante, protagonista di un’azione sulla sinistra che non trova la deviazione decisiva dei compagni.

Il gol arriva al 19′, quando Serra guida una ripartenza e serve un pallone dalla destra. Eone non riesce a intervenire, ma sul secondo palo arriva Ferrante, che deposita in rete l’1-0. Al 40′ la squadra di Punzi trova anche il raddoppio. Un errore del Sassuolo su calcio di punizione permette a Eone di partire da metà campo, superare un avversario e concludere con precisione all’angolino. Prima dell’intervallo, Kulla colpisce il palo su punizione, ma il primo tempo termina sul 2-0.

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Gatto entra e segna: tris biancoceleste nella ripresa

Nella seconda frazione la Lazio Primavera continua a giocare con personalità, senza limitarsi a gestire il doppio vantaggio. Al 52′ Bagordo sfiora il terzo gol con due conclusioni dalla distanza, entrambe terminate di poco fuori.

Cinque minuti più tardi, Francesco Punzi decide di intervenire sulla formazione inserendo Avram e Gatto al posto di Riggi e Bagordo.Una scelta che si rivela particolarmente efficace.

Al 62′, infatti, Serra si rende protagonista di una grande giocata individuale, superando tre avversari e arrivando alla conclusione. Il portiere Nyarko respinge, ma sulla ribattuta arriva Gatto, che firma il 3-0. Una rete importante per il giocatore biancoceleste, capace di lasciare immediatamente il segno dopo il proprio ingresso in campo.

Kulla accorcia per il Sassuolo: Punzi gestisce il finale

Il Sassuolo prova a reagire e al 65′ trova la rete del 3-1 grazie a Kulla, bravo a sfruttare un pallone ricevuto in area e a battere il portiere biancoceleste. Il gol restituisce momentaneamente fiducia agli ospiti, ma la Lazio riesce a mantenere il controllo del risultato.

Punzi interviene nuovamente dalla panchina inserendo Landi al posto di Eone, prima di effettuare altri due cambi al 75′, quando Galassi e Morelli rilevano Battisti e Ciucci. Nel finale il Sassuolo prova ad aumentare la pressione offensiva, senza però riuscire a trovare un’altra rete. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio, che certifica il successo per 3-1 della Lazio Primavera.

Vittoria importante dopo la Coppa Italia: Punzi ritrova continuità

Il successo contro il Sassuolo assume un significato importante per la formazione di Francesco Punzi, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Südtirol nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera.

In quell’occasione erano state decisive le reti di Morelli e Bagordo, mentre contro i neroverdi sono stati Ferrante, Eone e Gatto a trascinare la squadra. Due risultati positivi consecutivi in competizioni differenti che testimoniano la capacità dei biancocelesti di trovare soluzioni offensive attraverso diversi protagonisti.