Vitor Roque Lazio, il Barcellona deve VENDERE: DUE STRADE per l’acquisto del brasiliano. Lo scenario

Vitor Roque Lazio, il Barcellona ha bisogno di cedere giocatori: le due strade per l’acquisto del brasiliano da parte della Lazio

Come spiega la stampa spagnola, il Barcellona ha ora necessità di cedere alcuni elementi presenti in rosa, vista la scarsa disponibilità economica dei blaugrana. Tra i giocatori in lista partenti c’è sempre Vitor Roque, seguito attentamente dal calciomercato Lazio.

Gli spagnoli vorrebbero cedere il brasiliano a titolo definitivo, ma le cifre in questione sono molto alte visto che i catalani non vogliono fare una minusvalenza dopo averlo pagato 30 milioni. Altra strada percorribile quella di un prestito oneroso, ma in questo caso il rischio è quello di dover riconsegnare il calciatore tra un anno allo stesso Barcellona.