Vitinha Lazio, sul portoghese piomba il Bayern Monaco: i dettagli

Oltre alla Lazio c’è anche la concorrenza del Bayern Monaco per Vitinha: ecco le ultime sul portoghese

Quello di Vitinha è il nome caldo per il la regia della Lazio. Il calciatore portoghese è attualmente in forza al Porto ma secondo quanto riferito dal quotidiano lusitano Record sarebbe finito nel mirino anche del Bayern Monaco, con i bavaresi che ora sarebbero addirittura in pole.

Il 22enne viene valutato 25 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata che potrebbe già costituire un problema per le casse della Lazio. L’entrata prepotente del Bayern Monaco, poi, secondo Record, potrebbe rendere la trattativa per portarlo nella Capitale ancora più complessa. Ma non sarebbe finita qui, perché sempre secondo le fonti del quotidiano portoghese, Vitinha è osservato speciale anche in Premier League. La Lazio, insomma, dovrebbe cercare di accelerare per accontentare Sarri e regalargli in sede di mercato l’uomo davanti alla difesa.