Visite mediche Kamenovic: iniziati i test fisici per il nuovo acquisto – FOTO

Mattinata di visite mediche per Kamenovic. Iniziati i test fisici per il nuovo giocatore della Lazio: le foto

Oggi in clinica Paideia è il giorno di Kamenovic. Il nuovo acquisto della Lazio è arrivato in mattinata per svolgere i controlli di rito prima di legarsi al club biancoceleste.

Ed ecco che la stessa società, attraverso i canali social, ha comunicato lo svolgimento dei test fisici. Il tutto è ormai definitivamente e completamente entrato nel vivo.