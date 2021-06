Kamenovic, mattinata di visite mediche in Paideia – FOTO E VIDEO

Kamenovic è arrivato in Paideia per svolgere le visite di routine prima di cominciare la sua avventura alla Lazio

Oggi In Paideia è il giorno di Kamenovic. Il neo acquisto della Lazio si è presentato per svolgere le consuete visite mediche di rito nella clinica di riferimento della Lazio. La sua avventura a Roma è ufficialmente iniziata. Sarà lui uno dei rinforzi per Maurizio Sarri, che lo valuterà nel ritiro di Auronzo.