Vincenzo Sollitto a CALCIONEWS24.COM: «Caso Theo-Leao in Lazio-Milan? Ecco cosa si poteva fare». Le sue dichiarazioni

I team manager: li vediamo sempre, ma non capiamo esattamente qual è il loro ruolo. Vincenzo Sollitto ha dedicato un libro a una figura poco indagata fino ad adesso, di cui si sa pochissimo: I segreti del team manager di una squadra di calcio, edito da Urbone Publishing. Le sue dichiarazioni a Calcionews24.

Theo-Leao in Lazio-Milan e la nota diserzione nel cooling-break. Cosa fa il Team Manager in un caso come quello? Cosa immagini che sia successo?

«Cosa sia successo di preciso non lo so. Immagino non abbiano condiviso la scelta tecnica dell’allenatore. Al massimo, può “discretamente” invitare i due calciatori, richiamandoli al loro dovere, nel rispetto dello spogliatoio (appunto) e dello staff tecnico. Se fosse il caso, riporta quanto accaduto al management. Ma la cosa più ingrata avviene nel momento della multa della società. Laddove avvenisse, dovrà presentarsi dai calciatori coinvolti e fargli firmare la presa visione della multa comminata».

L’INTERVISTA COMPLETA DI SOLLITTO A CALCIONEWS24