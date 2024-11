Villas Boas: «É meglio allenare o fare il presidente? Ecco cosa penso di questo e del nuovo formato»

Le parole di André Villas Boas, presidente del Porto, prima del calcio d’inizio della partita di Europa League contro la Lazio

André Villas Boas ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio Porto. Di seguito le sue parole.

MEGLIO DA ALLENATORE O PRESIDENTE – «Veramente più difficile controllare le emozioni: come allenatore hai più possibilità di cambiare la partita con i cambi e con le scelte, invece come presidente hai tutto un altro mondo intorno alla società da controllare, come a livello economico: siamo in una fase di rifondazione e abbiamo raggiunto un accordo con la banca internazionale per uscire da questa situazione finanziaria. É una gran club che vuole sempre vincere e giocare le competizioni più importanti».

OMORIDION – «É stato un ottimo affare per noi, l’Atletico Madrid ci ha permesso di lavorare con tranquillità e senza parlare troppo, se altri club fossero arrivati… Siamo stati fortunati, è uno dei migliori e ci auguriamo il meglio per il futuro».

NUOVO FORMAT – «Lo dobbiamo ancora provare, tutti stanno cercando di farsi un’idea, anche con la classifica è difficile dove essere: noi lo sappiamo come club, ma in realtà per tutti gli altri è impossibile: sappiamo chi sono i club al top, ma in realtà è una competizione difficile da capire, forse nelle ultime giornate accelererà».