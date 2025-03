Viktoria Plzen Lazio, Vydra: «Un solo errore e i biancocelesti ci hanno punito. Sono senza parole»

Condividi via email

Viktoria Plzen Lazio, il giocatore dei cechi Vydra ha parlato così in seguito alla sconfitta contro i biancocelesti in Europa League

Intervenuto ai microfoni di Nova Sport, il giocatore del Viktoria Plzen Vydra ha parlato della sconfitta di ieri sera in Europa League contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Un solo errore e l’avversario ci ha punito con freddezza. Non riesco a trovare le parole giuste in questo momento. Non credo che succederà mai più di spingere così tanto contro la Lazio».