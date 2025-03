Viktoria Plzen Lazio, primo confronto tra le due squadre

Viktoria Plzen Lazio, i biancocelesti ed i cechi si incontreranno per la prima volta nella storia in una competizione Europea

Manca sempre meno alla sfida tra Viktoria Plzen e Lazio, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Come riportato da Il Corriere dello Sport, questo sarà il primo confronto in una competizione europea per le due squadre.

I cechi, però, hanno più volte incontrato altre squadre italiane. Negli ultimi incontri, infatti, ha collezionato 5 sconfitte, 2 pareggi ed 1 sola vittoria contro la Roma nella fase a gironi della Champions League 2018/2019.