Viktoria Plzen-Lazio, le scelte ufficiali di mister Baroni

Viktoria Plzen-Lazio, a pochi minuti dalla sfida in Repubblica Ceca ecco le scelte ufficiali dei due allenatori ed in particolare di mister Baroni

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, tra poco a Plzen torna in campo la Lazio per la sfida fondamentale di Europa League contro il Viktoria Plzen, fondamentale per archiviare già stasera la pratica quarti di finale. Queste sono le scelte ufficiali di mister Baroni rese note anche sui social dal club biancoceleste

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc, Vydra; Durosinami. Tutto. Koubek

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Pedro; Noslin