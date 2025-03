Viktoria Plzen Lazio, Palma: «Attenzione a questo giocatore»

Viktoria Plzen Lazio, il giornalista Marco Palma ha parlato così del prossimo match di Europa League tra Viktoria Plzen ed i biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Palma ha parlato della prossima sfida di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen, soffermandosi su un giocatore in particolare. Queste le sue parole:

PAROLE – «Jiri Panos è un entrocampista centrale ceco, 183 cm, del Viktoria Plzen. È dotato di ottima tecnica e di una visione di gioco eccellente. Cresciuto nelle giovanili del Viktoria ben presto è diventato protagonista e capitano dell’under 19 fino al passaggio in prima squadra avvenuto in questa stagione. Duttile, dinamico e intelligente tatticamente, seppur molto giovane è dotato di personalità forte e doti di leadership. Vista la sua buona tecnica, in situazione di necessità viene schierato da trequartista, ruolo dove dimostra invenzione e capacità di inserimento. In nazionale dall’under 15, oggi nel gruppo dell’under 19».