Viktoria Plzen Lazio, Memic: «Abbiamo messo in difficoltà i biancocelesti. Espulsioni? Ecco cosa ne penso»

Intervenuto ai microfoni di Nova Sport, il giocatore del Viktoria Plzen Memic ha parlato così della sconfitta maturata contro la Lazio in Europa League:

PAROLE – «Hanno capito che dovevano prenderci sul serio. Li abbiamo messi in difficoltà e alla fine devono aver apprezzato molto la vittoria. Naturalmente, dopo una tale prestazione, ci dispiace che sia finita così, ma abbiamo ancora una partita. Mi dispiace per quell’occasione da gol, ma quando corri per cinquanta metri verso la porta puoi solo vederla. Mi scuso con Cadu. Espulsioni? C’erano entrambe. È stata davvero dura, questi interventi non appartengono al calcio. Finora abbiamo sorpreso in ogni partita. E sappiamo che possiamo ottenere un buon risultato al ritorno».