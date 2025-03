Viktoria Plzen-Lazio, Romagnoli porta avanti le aquile!

Condividi via email

Viktoria Plzen-Lazio, il difensore biancoceleste sblocca il risultato della partita e porta in vantaggio la formazione di Baroni

Dopo la grande paura iniziale del gol di Sulc successivamente annullato dal controllo Var, a sbloccare il risultato di Viktoria Plzen-Lazio, è la formazione biancoceleste. A realizzare la rete del vantaggio delle aquile è stato Romagnoli il quale al 17′ sugli sviluppi di un corner battuto da Pedro alla sinistra del portiere, sfrutta il pallone in area di rigore e di testa non da scampo infilando la sfera in rete.