Verso Viktoria Plzen-Lazio: dubbio di formazione di Baroni

In casa Lazio si sta provando a studiare la possibile formazione da mandare in campo nella gara di andata di Europa League contro il Viktoria Plzen

C’è grande entusiasmo in casa Lazio dopo la vittoria ottenuta contro il Milan e ora la squadra di Baroni vuole ripetersi anche nella trasferta di Europa League contro il Viktoria Plzen. In attesa di capire se i biancocelesti riusciranno a recuperare qualche infortunato, l’ex allenatore del Verona sta provando a capire che tipo di formazione mandare in campo.

Al momento il dubbio maggiore ricade sull’attacco, con Castellanos ancora ai box e con uno tra Noslin e Tchaouna che è pronto a prendere il suo posto. Al contrario delle ultime due uscite, al momento il favorito sembra essere Noslin, ma le gerarchie potrebbero ribaltarsi con il passare delle ore.