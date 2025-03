Viktoria Plzen Lazio, non solo Baroni in conferenza stampa

Condividi via email

Viktoria Plzen Lazio, la conferenza stampa odierna vedrà un giocatore biancoceleste al fianco di mister Marco Baroni. Di chi si tratta

Oggi la Lazio partirà per la Repubblica Ceca, dove domani sera affronterà il Viktoria Plzen nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Per l’occasione, oggi pomeriggio alle ore 18:30 Marco Baroni presenterà il match in conferenza stampa.

Il tecnico biancoceleste, però, non sarà da solo. Infatti, insieme a lui parlerà anche Boulaye Dia, il quale è pronto per giocare di nuovo dal 1′.