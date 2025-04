Genoa, Vieira avvisa la Lazio: «Il nostro obiettivo è quello di fare punti per rimanere in Serie A»

L’allenatore del Genoa ha presentato il match tra Lazio e Genoa nella conferenza stampa che si è svolta nelle ultime ore

Patrick Vieira ha presentato il match tra Genoa e Lazio in conferenza stampa.

SULLA GARA – Sarà importante come a Verona. Il nostro obiettivo è avere questi punti per essere aritmeticamente sicuri di essere in Serie A. Dobbiamo essere pronti sotto l’aspetto dell’organizzazione ma non ho dubbi su questo perché abbuiamo fatto una bella settimana di lavoro.