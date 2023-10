Verso Sassuolo-Lazio, doppia seduta dei biancocelesti a Formello: le ultime

Sassuolo-Lazio, ad una settimana esatta dalla trasferta del Mapei i biancocelesti si preparano nonostante la sosta delle nazionali

Archiviato il campionato, la serie A lascia spazio alle nazionali e in particolare per l’Italia di Spalletti con i match con Malta e Inghilterra. La Lazio però nonostante questo, prosegue la sua preparazione in vista della gara contro il Sassuolo di sabato 21.

I biancocelesti hanno svolto quest’oggi a Formello la doppia seduta di allenamento, nonostante le diverse assenze per le nazionali ovvero Vecino, Marusic, Hysaj e Zaccagni. Per quanto riguarda Immobile, il capitano biancoceleste può farcela per Reggio Emilia ma deve risolvere prima il problema legato al flessore.

Provedel e Rovella hanno svolto il lavoro con il gruppo, mentre Luis Alberto è rimasto a riposo.