Verso il derby, problemi per De Rossi: un giocatore si ferma con la Nazionale. Possibile forfait per la sfida del 6 aprile?

Brutte notizie per la Roma arrivano dalla sosta Nazionale, che porta problemi in casa giallorossa in vista della sfida del 6 aprile contro la Lazio.

Sardar Azmoun, attaccante giallorosso è sceso in campo da titolare nel match del pomeriggio in programma tra Iran e Turkmenistan, lasciando il campo per infortunio. Da monitorare le sue condizioni in vista della stracittadina.