Verso Lazio-Milan, Baroni VALUTA un IDEA di formazione per sorprendere Fonseca: le ultime da Formello

Verso Lazio-Milan, a pochi giorni dal big match contro i rossoneri le ultime da Formello in vista della partita

Dimenticare Udine e mettere ancora più incertezza nella testa del Milan, questo è l’obiettivo della Lazio di Baroni sabato sera contro la formazione di Fonseca. Al centro sportivo di Formello, la squadra biancoceleste prosegue la sua preparazione in vista della gara contro i rossoneri con il tecnico toscano che valuta seriamente la possibilità di adottare una novità tattica. Si tratta di un possibile attacco pesante formato da Dia e Castellanos, con Tavares pronto a candidarsi per un ruolo sulla fascia mancina.

Per quanto riguarda invece Guendouzi, il gigante francese non è a rischio per il posto da titolare, e a sinistra con ogni probabilità giocherà Zaccagni. Ai box restano Gila e Pellegrini mentre Casale come ben noto è sul volo per Bologna.