Verso Lazio Empoli, Tudor attende i rientri in difesa: il punto sull’infermeria in vista della sfida di domenica all’Olimpico

Come riporta il Corriere dello Sport, in vista della gara della Lazio con l’Empoli, nella seduta di ieri a Formello Patric era a riposo, per lui niente campo mentre i compagni svolgevano la seconda seduta settimanale. Romagnoli nell’allenamento di ieri era l’unico centrale regolarmente in gruppo. I dubbi maggiori riguardano Casale, per Patric non si sono accesi allarmi, ma l’attenzione rimane massima con un reparto decimato dai problemi fisici.

Gila è fermo dalla semifinale di ritorno in Coppa Italia con la Juventus, sta meglio e ha ripreso a correre in modo differenziato. L’obiettivo del protocollo riabilitativo rimane comunque il rientro a San Siro con l’Inter. Le scelte in difesa e a centrocampo per la sfida contro i toscani sono condizionate dalla disponibilità o meno di Casale, gestito per fastidi pregressi e

per acciacchi post-Monza.